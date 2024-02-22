«Динамо» Москва — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» и «Северсталь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Москве 22 февраля и завершилась победой хозяев 3:2.

Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Северсталь» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

«Динамо» (94 очка) одержало седьмую победу подряд и лидирует в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (80) идет пятой на «Западе». У череповчан прервалась серия из пяти побед подряд.