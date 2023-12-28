ЦСКА продлил контракт с защитником Дыбленко

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко продлил контракт с армейским клубом, сообщает сайт команды.

Новое соглашение игрока с армейцами действует до конца сезона-2025/26.

Дыбленко перешел в ЦСКА летом 2022 года. Вместе с командой защитник стал обладателем Кубка Гагарина.

В этом сезоне 30-летний хоккеист провел 39 игр в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ и набрал 9 (1+8) очков.