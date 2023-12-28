«Авангард» объявил о продлении контракта с Ридом Буше
«Авангард» продлил контракт с нападающим Ридом Буше.
Новое соглашение с 30-летним американцем будет действовать до конца сезона-2024/25.
«В этом сезоне за 40 матчей Буше повторил свою статистику в регулярке прошлого сезона. Это фантастически одаренный форвард с невероятным голевым чутьем, ему очень комфортно в Омске, в нашем клубе, поэтому мы быстро пришли к соглашению. Мы вместе с нашими болельщиками очень рады, что лидер нападения «Авангарда» остается в команде еще на один год. Верим, что вместе с Ридом клуб одержит немало новых побед!» — приводит пресс-служба омичей слова генерального менеджера команды Антона Курьянова.
Рид Буше выступал за «Авангард» в сезоне-2020/21, после чего провел один сезон в «Локомотиве», а затем вернулся в Омск.
В сезоне-2023/24 форвард набрал 54 (31+23) очка в 40 матчах за «Авангард» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
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|Лада
|45
|23
|22
|55
|5
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|24
|20
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|Автомобилист
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|24
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|24
|19
|50
|8
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|48
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|25
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|Нефтехимик
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|Адмирал
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|28
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|Барыс
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|45
|29
|16
|63
|2
|Динамо М
|44
|29
|15
|62
|3
|Локомотив
|42
|28
|14
|59
|4
|СКА
|44
|29
|15
|59
|5
|Торпедо
|44
|27
|17
|57
|6
|ЦСКА
|44
|22
|22
|48
|7
|Северсталь
|43
|19
|24
|45
|8
|Динамо Мн
|42
|18
|24
|40
|9
|Куньлунь РС
|44
|15
|29
|35
|10
|Сочи
|44
|14
|30
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|28.12
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|28.12
|16:30
|
Барыс – Авангард
|- : -
|28.12
|18:00
|
Лада – Динамо М
|- : -
|28.12
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|- : -
|28.12
|19:00
|
Витязь – Автомобилист
|- : -
|28.12
|19:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|28.12
|19:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -
|28.12
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|28.12
|19:30
|
Сочи – Сал. Юлаев
|- : -