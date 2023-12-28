«Авангард» объявил о продлении контракта с Ридом Буше

«Авангард» продлил контракт с нападающим Ридом Буше.

Новое соглашение с 30-летним американцем будет действовать до конца сезона-2024/25.

«В этом сезоне за 40 матчей Буше повторил свою статистику в регулярке прошлого сезона. Это фантастически одаренный форвард с невероятным голевым чутьем, ему очень комфортно в Омске, в нашем клубе, поэтому мы быстро пришли к соглашению. Мы вместе с нашими болельщиками очень рады, что лидер нападения «Авангарда» остается в команде еще на один год. Верим, что вместе с Ридом клуб одержит немало новых побед!» — приводит пресс-служба омичей слова генерального менеджера команды Антона Курьянова.

Рид Буше выступал за «Авангард» в сезоне-2020/21, после чего провел один сезон в «Локомотиве», а затем вернулся в Омск.

В сезоне-2023/24 форвард набрал 54 (31+23) очка в 40 матчах за «Авангард» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.