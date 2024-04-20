ЦСКА подписал новый контракт со Скотниковым

Вратарь ЦСКА Всеволод Скотников подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-летним россиянином рассчитано до конца сезона 2025/26.

За ЦСКА Скотников провел 9 матчей в КХЛ, одержав четыре победы и дважды сыграв на ноль. Также на его счету 27 матчей в текущем сезоне ВХЛ, в которых он четыре раза сыграл на ноль при коэффициенте надежности 2.34.