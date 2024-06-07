Новиков: «В России необходим Центр помощи хоккеистам»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что в России необходимо создать Центр помощи хоккеистам.

«Я вновь выскажу свое предложение о создании Центра помощи для хоккеистов. Без свежего взгляда на вещи очень тяжело. Если все идет хорошо, то не трогай и не мешай. А в ином случае нужно думать и рисковать.

Цель человека должна быть длиннее, чем его руки. Иначе зачем тогда небо? Вот для этого и необходим Центр помощи хоккеистам. Должна быть группа специалистов с жизненным и хоккейным опытом, которая могла бы помочь ребятам», — цитирует «РБ Спорт» Новикова.