Терещенко: «Рад за Радулова»

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Трехкратный чемпион мира Александр Терещенко прокомментировал переход нападающего Александра Радулова в «Локомотив».

«Хорошая новость, рад за Александра» — приводит Vprognoze.ru слова Терещенко.

6 июня ярославский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 37-летним форвардом.

В сезоне-2023/24 37-летний Радулов сыграл 58 матчей за «Ак Барс» и набрал 40 (16+24) очков.