Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:15

Николич в ЦСКА — официально. А как он провел годы без «Локомотива»?

Николич подписал контракт с ЦСКА на два сезона
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тренер Марко Николич.
Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Марко скучал.

Российские болельщики запомнили Марко Николича исключительно с положительной стороны — сербский специалист подхватил «Локомотив» в непростое время, попав на постсеминскую эпоху, но достойно выдержал испытание.

При Николиче железнодорожники выиграли Кубок России, серебряные и бронзовые медали чемпионата. Марко ушел в октябре 2021-го (вернее, его «ушли» после первого же поражения), и «Локомотив» погрузился в хаос — а у сербского тренера осталась отличная репутация в России.

Неудивительно, что коуча регулярно отправляли в РПЛ. Еще менее удивительно, что в итоге он сюда вернулся — пусть и не в «Локомотив», в котором ситуация более-менее стабилизировалась, а в ЦСКА. Это ожидалось. Но как же Николич провел 2,5 года без России? К нам вернулся тот же тренер, который уехал?

Николич отдыхал почти два года. Его регулярно отправляли в Россию

Формально осенью 2021-го у руководства «Локомотива» были основания уволить Николича — несмотря на отличный старт, в сентябре — октябре железнодорожники выдали серию из пяти матчей без побед. В том числе плохо выступили в Лиге Европы, сыграв вничью с «Марселем» (1:1) и уступив «Лацио» (0:3).

В реальности у Николича был конфликт с Ральфом Рангником — тогдашним директором «Локомотива» по спорту и развитию. Уже после увольнения агент Марко Деян Йоксимович в беседе с Metaratings подтвердил, что отношения серба с новым руководством были тяжелыми: «Марко не мог остаться на посту главного тренера ни при каких условиях. Почему? Новое руководство клуба, которое пришло недавно, хотело, чтобы он покинул свой пост».

 
Марко Николич. ЦСКА объявил о назначении Николича. В России серб уже брал медали и Кубок

Хотя Николич ушел из России с хорошим резюме, на удивление он не нашел себе работу сразу же. Более того, очень долго не мог найти ее вообще (и, кажется, не искал) — следующий клуб он возглавил только через 21 месяц после увольнения из «Локо».

Чем Марко занимался все это время? Вероятно, отвечал на телефонные звонки или читал слухи в прессе. Их было немало:

ноябрь 2021-го — «Аль-Айн»;

зима-2021/22 — ЦСКА и «Краснодар»;

май 2022-го — ЦСКА и «Динамо»;

ноябрь 2022-го — «Рубин» и «Сочи»;

весна 2023-го — «Спартак» и «Динамо».

В мае 2023 года Николич вышел на связь — рассказал, где был, что делал и какие у него дальнейшие планы: «На момент ухода из «Локо» мой тренерский стаж насчитывал 23 года, 16 из них — без перерыва, поэтому решил взять паузу. Я вернулся домой в Белград, проводил много времени со своей семьей, мы много путешествовали.

Я наконец-то встретился со многими друзьями, с которыми познакомился благодаря футболу. Я смотрел много матчей, а также посещал игры топ-лиг. Я отдохнул и перезарядил батарейки, после чемпионата мира в Катаре вернулся к поиску работы и готов к новым вызовам и задачам. Я снова голоден до успеха».

Долго «голодать» не пришлось — уже летом Николич возглавил «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

Марко мучился в ОАЭ. Но за хорошие деньги

Подвиг в новом чемпионате у Николича не получился — уже в третьем матче в новом клубе он вылетел из Лиги чемпионов АФК, без шансов уступив «Аль-Насру» с Роналдо в составе (2:4, Криштиану не забил). Но дальше пошло поживее.

С первого же тура «Шабаб Аль-Ахли» вступил в борьбу за золото и за сезон ни разу не покинул призовую тройку. Команда Николича стала самой результативной в чемпионате — правда, решающие мячи забили уже без Марко (в последнем туре «Шабаб» победил 10:0).

Зимой серб принес новому клубу трофей — Суперкубок ОАЭ. И, вероятно, заскучал по России, потому что в январе его агент дал такой комментарий: «Марко точно вернется в Россию, но пока нет. В ОАЭ все топ — контракт, жизнь. Но футбол — не топ. В России футбол намного лучше даже сейчас».

Вероятно, ностальгию подогрел и Зимний кубок РПЛ — там «Шабаб Аль-Ахли» сыграл с «Кайратом», «Ростовом» и «Спартаком». Команда Николича крупно уступила российским командам — 1:3 от Валерия Карпина и 0:5 от красно-белых.

 
Футболисты &laquo;Спартака&raquo; радуются победе над &laquo;Шабаб Аль-Ахли&raquo;. Первый гол Угальде и дубль Игнатова. «Спартак» забил пять мячей молодежке команды Николича

После зимней паузы «Шабаб» так и не смог вклиниться в чемпионскую гонку — с 14-го тура и до финиша команда Николича шла на втором месте. Математически был шанс выиграть золото, если бы «Шабаб Аль-Ахли» в предпоследнем туре победил прямого конкурента — «Аль-Васль». Тогда команды разделяли бы три очка, и при определенных условиях Марко нацепил бы золотые медали.

Но «Аль-Васль» победил 3:0 — судьба чемпионской гонки стала известна. Практически моментально Николич и «Шабаб Аль-Ахли» расторгли контракт по обоюдному согласию, и через несколько дней Марко договорился с ЦСКА. 6 июня красно-синие официально объявили, что серб получил двухлетний контракт — а в штаб Николича, помимо прочих, войдет экс-тренер армейцев Алексей Березуцкий.

Футболисты «Локомотива» качают Марко Николича после победы в Кубке России.
Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Николич все время хвалил Россию. Предсказывал возвращение

После ухода из «Локомотива» Марко никогда не терял связь с Россией. Впервые высказался еще в декабре 2021-го: «Я очень доволен своей работой в Москве. В Сербии это не очень чувствуется — не знаю почему. В России меня уважают, у меня есть предложения от нескольких серьезных клубов. Некоторые из них входят в число самых больших клубов РПЛ. Я произвел впечатление на российскую публику, на футбольный мир. Вполне вероятно, что скоро я вернусь туда».

Осенью 2023-го в интервью «СЭ» Николич признался, что хочет вернуться: «Наверное, однажды я снова стану работать в России. Может, в «Локомотиве». Может, в другой команде. Просто хочется, чтобы с футболом все было нормально. Как прежде. Чтобы были еврокубки. Чтобы каждая игра в РПЛ была очень важна».

 
Владимир Федотов, Марко Николич. Убирать Федотова стоило только ради Николича. В новом сезоне мы не узнаем ЦСКА

В феврале в интервью «Чемпионату» Марко поддержал нашу страну: «Я люблю Россию и русский футбол. В мое время это было круто. Шестой чемпионат в Европе! С удовольствием вспоминаю то время. У меня остались хорошие воспоминания, друзья и контакты с русским футболом. Мне очень жаль, что Россия отстранена. Надеюсь, что в ближайшее время Россия и российские команды снова будут играть в Европе, где им и место».

Наконец, уже прибывший в ЦСКА Николич опять признался нашей стране в любви: «Я счастлив вернуться в Россию. Я знал и верил, что однажды это случится. Я всегда продолжал следить за чемпионатом России даже после отъезда, и мне знакомы игроки и весь чемпионат».

Сербскому тренеру предстоит много работы. В минувшем сезоне ЦСКА выступил плохо — но, кажется, Марко Николич в состоянии поправить дела.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
2
3
Читайте также
Николич подписал контракт с ЦСКА на два сезона
ЦСКА заключил контракт с Николичем на два сезона
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
Она лучше, чем Шарапова! Девочка из России с редким именем Мирра приводит в восторг весь мир на Открытом чемпионате Франции по теннису
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Карпин — о переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Подписание должно случиться на днях»
Агент Магкеева: «Есть предложения по игроку, мы ведем переговоры с клубами»
РПЛ приняла «Химки», махачкалинское «Динамо», «Акрон» и исключила «Урал», «Балтику» и «Сочи» из членов лиги
Чернов: «Джикия — первый футболист, который так тепло встретил меня в «Спартаке»
Кассьерра рассказал о соперничестве с Тюкавиным и Кордобой за звание лучшего форварда РПЛ
«РБ Спорт»: Писарский может покинуть «Крылья Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Латышонок, Файзуллаев, Козлов и еще семь открытий российского сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости