Марко скучал.

Российские болельщики запомнили Марко Николича исключительно с положительной стороны — сербский специалист подхватил «Локомотив» в непростое время, попав на постсеминскую эпоху, но достойно выдержал испытание.

При Николиче железнодорожники выиграли Кубок России, серебряные и бронзовые медали чемпионата. Марко ушел в октябре 2021-го (вернее, его «ушли» после первого же поражения), и «Локомотив» погрузился в хаос — а у сербского тренера осталась отличная репутация в России.

Неудивительно, что коуча регулярно отправляли в РПЛ. Еще менее удивительно, что в итоге он сюда вернулся — пусть и не в «Локомотив», в котором ситуация более-менее стабилизировалась, а в ЦСКА. Это ожидалось. Но как же Николич провел 2,5 года без России? К нам вернулся тот же тренер, который уехал?

Николич отдыхал почти два года. Его регулярно отправляли в Россию

Формально осенью 2021-го у руководства «Локомотива» были основания уволить Николича — несмотря на отличный старт, в сентябре — октябре железнодорожники выдали серию из пяти матчей без побед. В том числе плохо выступили в Лиге Европы, сыграв вничью с «Марселем» (1:1) и уступив «Лацио» (0:3).

В реальности у Николича был конфликт с Ральфом Рангником — тогдашним директором «Локомотива» по спорту и развитию. Уже после увольнения агент Марко Деян Йоксимович в беседе с Metaratings подтвердил, что отношения серба с новым руководством были тяжелыми: «Марко не мог остаться на посту главного тренера ни при каких условиях. Почему? Новое руководство клуба, которое пришло недавно, хотело, чтобы он покинул свой пост».

Хотя Николич ушел из России с хорошим резюме, на удивление он не нашел себе работу сразу же. Более того, очень долго не мог найти ее вообще (и, кажется, не искал) — следующий клуб он возглавил только через 21 месяц после увольнения из «Локо».

Чем Марко занимался все это время? Вероятно, отвечал на телефонные звонки или читал слухи в прессе. Их было немало:

• ноябрь 2021-го — «Аль-Айн»;

• зима-2021/22 — ЦСКА и «Краснодар»;

• май 2022-го — ЦСКА и «Динамо»;

• ноябрь 2022-го — «Рубин» и «Сочи»;

• весна 2023-го — «Спартак» и «Динамо».

В мае 2023 года Николич вышел на связь — рассказал, где был, что делал и какие у него дальнейшие планы: «На момент ухода из «Локо» мой тренерский стаж насчитывал 23 года, 16 из них — без перерыва, поэтому решил взять паузу. Я вернулся домой в Белград, проводил много времени со своей семьей, мы много путешествовали.

Я наконец-то встретился со многими друзьями, с которыми познакомился благодаря футболу. Я смотрел много матчей, а также посещал игры топ-лиг. Я отдохнул и перезарядил батарейки, после чемпионата мира в Катаре вернулся к поиску работы и готов к новым вызовам и задачам. Я снова голоден до успеха».

Долго «голодать» не пришлось — уже летом Николич возглавил «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

Марко мучился в ОАЭ. Но за хорошие деньги

Подвиг в новом чемпионате у Николича не получился — уже в третьем матче в новом клубе он вылетел из Лиги чемпионов АФК, без шансов уступив «Аль-Насру» с Роналдо в составе (2:4, Криштиану не забил). Но дальше пошло поживее.

С первого же тура «Шабаб Аль-Ахли» вступил в борьбу за золото и за сезон ни разу не покинул призовую тройку. Команда Николича стала самой результативной в чемпионате — правда, решающие мячи забили уже без Марко (в последнем туре «Шабаб» победил 10:0).

Зимой серб принес новому клубу трофей — Суперкубок ОАЭ. И, вероятно, заскучал по России, потому что в январе его агент дал такой комментарий: «Марко точно вернется в Россию, но пока нет. В ОАЭ все топ — контракт, жизнь. Но футбол — не топ. В России футбол намного лучше даже сейчас».

Вероятно, ностальгию подогрел и Зимний кубок РПЛ — там «Шабаб Аль-Ахли» сыграл с «Кайратом», «Ростовом» и «Спартаком». Команда Николича крупно уступила российским командам — 1:3 от Валерия Карпина и 0:5 от красно-белых.

После зимней паузы «Шабаб» так и не смог вклиниться в чемпионскую гонку — с 14-го тура и до финиша команда Николича шла на втором месте. Математически был шанс выиграть золото, если бы «Шабаб Аль-Ахли» в предпоследнем туре победил прямого конкурента — «Аль-Васль». Тогда команды разделяли бы три очка, и при определенных условиях Марко нацепил бы золотые медали.

Но «Аль-Васль» победил 3:0 — судьба чемпионской гонки стала известна. Практически моментально Николич и «Шабаб Аль-Ахли» расторгли контракт по обоюдному согласию, и через несколько дней Марко договорился с ЦСКА. 6 июня красно-синие официально объявили, что серб получил двухлетний контракт — а в штаб Николича, помимо прочих, войдет экс-тренер армейцев Алексей Березуцкий.

Футболисты «Локомотива» качают Марко Николича после победы в Кубке России. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Николич все время хвалил Россию. Предсказывал возвращение

После ухода из «Локомотива» Марко никогда не терял связь с Россией. Впервые высказался еще в декабре 2021-го: «Я очень доволен своей работой в Москве. В Сербии это не очень чувствуется — не знаю почему. В России меня уважают, у меня есть предложения от нескольких серьезных клубов. Некоторые из них входят в число самых больших клубов РПЛ. Я произвел впечатление на российскую публику, на футбольный мир. Вполне вероятно, что скоро я вернусь туда».

Осенью 2023-го в интервью «СЭ» Николич признался, что хочет вернуться: «Наверное, однажды я снова стану работать в России. Может, в «Локомотиве». Может, в другой команде. Просто хочется, чтобы с футболом все было нормально. Как прежде. Чтобы были еврокубки. Чтобы каждая игра в РПЛ была очень важна».

В феврале в интервью «Чемпионату» Марко поддержал нашу страну: «Я люблю Россию и русский футбол. В мое время это было круто. Шестой чемпионат в Европе! С удовольствием вспоминаю то время. У меня остались хорошие воспоминания, друзья и контакты с русским футболом. Мне очень жаль, что Россия отстранена. Надеюсь, что в ближайшее время Россия и российские команды снова будут играть в Европе, где им и место».

Наконец, уже прибывший в ЦСКА Николич опять признался нашей стране в любви: «Я счастлив вернуться в Россию. Я знал и верил, что однажды это случится. Я всегда продолжал следить за чемпионатом России даже после отъезда, и мне знакомы игроки и весь чемпионат».

Сербскому тренеру предстоит много работы. В минувшем сезоне ЦСКА выступил плохо — но, кажется, Марко Николич в состоянии поправить дела.