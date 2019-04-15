ЦСКА обыграл "Авангард" во втором матче финальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА победил "Авангард" со счетом 3:0 во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Победную шайбу в этой встрече забросил Константин Окулов в третьем периоде: игрок попал в перекладину, но шайба от спины голкипера Игоря Бобкова залетела в ворота. Для 24-летнего хоккеиста это шестая шайба в этом плей-офф. Позже в пустые ворота по очереди забросили Михаил Григоренко (для которого этот гол стал 12-м в плей-офф) и Сергей Андронов.

Прекрасный момент для гола имел форвард ЦСКА Иван Телегин, однако он не смог попасть в ворота. Его супруга певица Пелагея очень эмоционально отреагировала на промах мужа.

КХЛ

Финал

ЦСКА (Москва) – "Авангард" (Омск) – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Окулов - 6 (Шалунов), 53:10 - 1:0. Григоренко - 12 (п.в., Капризов), 58:22 - 2:0. Андронов - 2 (п.в., Робинсон), 59:09 - 3:0.

Вратари: Сорокин - Бобков (58:13 - 58:22, 58:38 - 59:09).

Штраф: 4 - 0.

Броски: 23 (5+4+14) - 27 (6+14+7).

Судьи: Белов, Кулаков.

15 апреля. Москва. "ЦСКА Арена".

Счет в серии: 2-0

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей