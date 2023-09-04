ЦСКА — «Металлург Мг»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ
Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Металлург» пройдет во вторник, 5 сентября, на ЦСКА-Арене в Москве. Начало — на 19:30 по московскому времени.
Формальные события игры ЦСКА — «Металлург» будут доступны в матч-центре «СЭ». Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч ТВ», а также на сайте matchtv.ru.
ЦСКА начал регулярный чемпионат КХЛ — 2023 / 2024 с поражения от «Ак Барса». Казанский клуб победил армейцев со счетом 5:2 в матче за Кубок Открытия. «Металлург» в овертайме проиграл «Автомобилисту» (2:3).
В сезоне 2022 / 2023 ЦСКА занял второе место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 94 очками. Армейцы выиграли Кубок Гагарина. В финальной серии плей-офф команда Сергея Федорова победила «Ак Барс» (4-3).
«Металлург» занял пятое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 83 баллами. «Магнитка» завершила свое выступление в плей-офф Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв «Автомобилисту» (3-4).
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|2
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|3
|Куньлунь
|1
|1
|0
|2
|4
|СКА
|1
|1
|0
|2
|5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|6
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|2
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|3
|Амур
|1
|1
|0
|2
|4
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|5
|Трактор
|1
|1
|0
|2
|6
|Сал. Юлаев
|2
|1
|1
|2
|7
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|8
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|9
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|10
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|4.09
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|4 : 5 ОТ
|4.09
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|2 : 1
|4.09
|18:00
|
Лада – СКА
|- : -
|4.09
|19:00
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -
|4.09
|19:30
|
Куньлунь – Сочи
|- : -
|4.09
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -
|4.09
|19:30
|
Динамо – Амур
|- : -
|4.09
|19:30
|
Ак Барс – Трактор
|- : -