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Сегодня, 19:06

Дубль Голышева принес «Автомобилисту» победу над «Салаватом Юлаевым»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Автомобилист» — «Салават Юлаев».
Фото ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Дубль за хозяев оформил Анатолий Голышев. Единственную шайбу уфимцев забросил Сергей Шмелев.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Голышев — 1 (бол.), 8:39 — 1:0. Шмелев — 1 (бол., Шаров), 26:36 — 1:1. Голышев — 2 (Да Коста, Широков), 43:44 — 2:1.

Вратари: Аликин — Самонов (57:59 — 59:38).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 31 (13+9+9) — 25 (6+11+8).

Судьи: Морозов, Раводин.

4 сентября. Екатеринбург. «Уралец».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Анатолий Голышев
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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