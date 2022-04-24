«Металлург» с минимальным счетом победил ЦСКА в четвертом матче финала Кубка Гагарина

«Металлург» с минимальным счетом победил ЦСКА в четвертом матче серии финала Кубка Гагарина. Встреча, которая проходила в Москве, заокнчилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола во втором периоде стал защитник Артем Земченок. Ему ассистировали Егор Яковлев и Архип Неколенко.

Яковлев набрал в общей сложности 15-е очко и установил рекорд результативности для российских защитников за один плей-офф КХЛ, обогнав Антона Белова (14 очков в сезоне-2016/2017).

Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин оформил второй «сухарь» подряд.

«Металлург» повел в сери до четырех побед со счетом 3-1. Следующий матч, который может стать последним в финале, пройдет 26 августа в Магнитогорске.

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Пятый матч

ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Земченок — 2 (Яковлев, Неколенко), 22:47 — 0:1.

Вратари: Федотов (59:35) — Кошечкин.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 31 (11+8+12) — 29 (12+10+7).

Судьи: Бирин, Раводин.

24 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 1-3.