«Металлург» с минимальным счетом победил ЦСКА. «Магнитка» — в шаге от Кубка Гагарина
«Металлург» с минимальным счетом победил ЦСКА в четвертом матче серии финала Кубка Гагарина. Встреча, которая проходила в Москве, заокнчилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола во втором периоде стал защитник Артем Земченок. Ему ассистировали Егор Яковлев и Архип Неколенко.
Яковлев набрал в общей сложности 15-е очко и установил рекорд результативности для российских защитников за один плей-офф КХЛ, обогнав Антона Белова (14 очков в сезоне-2016/2017).
Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин оформил второй «сухарь» подряд.
«Металлург» повел в сери до четырех побед со счетом 3-1. Следующий матч, который может стать последним в финале, пройдет 26 августа в Магнитогорске.
Хоккей
КХЛ
Финал
Пятый матч
ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Земченок — 2 (Яковлев, Неколенко), 22:47 — 0:1.
Вратари: Федотов (59:35) — Кошечкин.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 31 (11+8+12) — 29 (12+10+7).
Судьи: Бирин, Раводин.
24 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».
Счет в серии: 1-3.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|24.04
|16:30
|
ЦСКА – Металлург
|0 : 1