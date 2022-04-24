Защитник «Металлурга» Минулин провел на льду более 6 минут за смену

Защитник «Металлурга» Артем Минулин провел на льду сверхдлинную смену во втором периоде матча финала Кубка Гагарина против ЦСКА. Он отыграл без замен 6 минут и 6 секунд.

Два его партнера по команда также не могли долго смениться. Григорий Дронов отыграл 5 минут и 24 секунды, Максим Карпов — 5 минут и 12 секунд.

Тем не менее, ЦСКА не смог воспользовать усталостью соперника. После второго периода красно-синие уступают со счетом 0:1.