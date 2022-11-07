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Сегодня, 22:11

«Локомотив» по буллитам переиграл ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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ЦСКА принимал «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время матча закончилось со счетом 2:2.

В составе москвичей голами отметились нападающие Константин Окулов и Прохор Полтапов. За ярославцев забивали защитник Максим Осипов и нападающий Денис Алексеев.

В овертайме ЦСКА по традиции снял вратаря и выпустил лишнего полевого игрока, но команда не смогла реализовать численное преимщество.

В серии буллитов точнее оказались ярославцы — 3:2.

«Локомотив» одержал пятую победу подряд в КХЛ. После этого матча у «Локо» и ЦСКА стало по 39 очков. На Западе лидирует СКА (51 очко).

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ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Осипов — 1 (Каюмов, Шалунов), 2:28 — 0:1. Окулов — 5 (бол., Мамин, Сергеев), 9:04 — 1:1. Алексеев — 4 (Никулин, Елесин), 38:33 — 1:2. Полтапов — 5 (Мингачев), 42:28 — 2:2.

Победный буллит: Каюмов.

Вратари: Рейдеборн (60:37) — Исаев.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 37 (8+6+16+7) — 22 (8+12+2+0).

Судьи: Лаврентьев, Сергеев.

7 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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