«Локомотив» по буллитам переиграл ЦСКА
ЦСКА принимал «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время матча закончилось со счетом 2:2.
В составе москвичей голами отметились нападающие Константин Окулов и Прохор Полтапов. За ярославцев забивали защитник Максим Осипов и нападающий Денис Алексеев.
В овертайме ЦСКА по традиции снял вратаря и выпустил лишнего полевого игрока, но команда не смогла реализовать численное преимщество.
В серии буллитов точнее оказались ярославцы — 3:2.
«Локомотив» одержал пятую победу подряд в КХЛ. После этого матча у «Локо» и ЦСКА стало по 39 очков. На Западе лидирует СКА (51 очко).
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ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Осипов — 1 (Каюмов, Шалунов), 2:28 — 0:1. Окулов — 5 (бол., Мамин, Сергеев), 9:04 — 1:1. Алексеев — 4 (Никулин, Елесин), 38:33 — 1:2. Полтапов — 5 (Мингачев), 42:28 — 2:2.
Победный буллит: Каюмов.
Вратари: Рейдеборн (60:37) — Исаев.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 37 (8+6+16+7) — 22 (8+12+2+0).
Судьи: Лаврентьев, Сергеев.
7 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|27
|25
|2
|51
|2
|Локомотив
|27
|18
|9
|39
|3
|ЦСКА
|26
|17
|9
|39
|4
|Динамо М
|27
|16
|11
|36
|5
|Торпедо
|27
|16
|11
|33
|6
|Витязь
|27
|12
|15
|30
|7
|Динамо Мн
|27
|12
|15
|28
|8
|Спартак
|28
|11
|17
|27
|9
|Северсталь
|27
|10
|17
|26
|10
|Куньлунь
|29
|10
|19
|23
|11
|Сочи
|25
|3
|22
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|39
|2
|Металлург
|27
|17
|10
|37
|3
|Автомобилист
|26
|16
|10
|34
|4
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|29
|15
|14
|33
|5
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|27
|14
|13
|32
|6
|Авангард
|27
|13
|14
|29
|7
|Ак Барс
|26
|12
|14
|28
|8
|Трактор
|28
|12
|16
|27
|9
|Барыс
|27
|12
|15
|25
|10
|Нефтехимик
|26
|10
|16
|21
|11
|Амур
|25
|8
|17
|20
|8.11
|12:00
|
Амур – Динамо М
|- : -
|8.11
|12:30
|
Адмирал – СКА
|- : -
|8.11
|16:30
|
Барыс – Витязь
|- : -
|8.11
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|8.11
|19:00
|
Северсталь – Автомобилист
|- : -