Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:42

«Торпедо» победило «Спартак», красно-белые проиграли пятый матч подряд

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

«Торпедо» на своем льду победило «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижегородцы одолели соперника со счетом 3:1.

В составе «Торпедо» голами отметились нападающие Николай Коваленко, Максим Летунов и Сергей Гончарук.

У «Спартака» ближе к концу третьего периода отличился форвард Александр Хохлачев.

«Торпедо», набрав 33 очка в 27 играх, находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 27 очками идет восьмым на Западе. Красно-белые потерпели пятое поражение подряд.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Коваленко — 7 (бол., Кручинин, Ларионов), 6:26 — 1:0. Летунов — 4 (Орлов), 22:09 — 2:0. Хохлачев — 7 (Вароне), 55:24 — 2:1. Гончарук — 8 (п.в., Коваленко, Кручинин), 57:55 — 3:1.

Вратари: Кульбаков — Рибар (57:47 — 57:55).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 32 (8+12+12) — 34 (10+15+9).

Судьи: Белов, Морозов.

7 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
1
0
Читайте также
Казахский боксер оказался в коме после нокаута. Диагноз — кровоизлияние в мозг
Бои без правил до нокаута. Самый загадочный и жестокий промоушен Европы
Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: «Торпедо» — «Спартак», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи 7 ноября
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 27 25 2 51
2 ЦСКА 25 17 8 38
3 Локомотив 26 17 9 37
4 Динамо М 27 16 11 36
5 Торпедо 27 16 11 33
6 Витязь 27 12 15 30
7 Динамо Мн 27 12 15 28
8 Спартак 28 11 17 27
9 Северсталь 27 10 17 26
10 Куньлунь 29 10 19 23
11 Сочи 25 3 22 11
Восточная конференция И В П О
1 Сал. Юлаев 27 17 10 39
2 Металлург 27 17 10 37
3 Автомобилист 26 16 10 34
4 Сибирь 29 15 14 33
5 Адмирал 27 14 13 32
6 Авангард 27 13 14 29
7 Ак Барс 26 12 14 28
8 Трактор 28 12 16 27
9 Барыс 27 12 15 25
10 Нефтехимик 26 10 16 21
11 Амур 25 8 17 20
Результаты / календарь
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
7.11 17:00
Трактор – Сибирь
 3 : 2
7.11 19:00
Куньлунь – Сал. Юлаев
 1 : 4
7.11 19:00
Торпедо – Спартак
 3 : 1
7.11 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости