ЦСКА — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА дома обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

ЦСКА занимает шестое место в таблице Западной конференции с 54 очками в 47 матчах. «Куньлунь» идет на десятой строчке с 36 очками в 49 играх.