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ЦСКА хочет вернуть в команду Григоренко и Нестерова

14:15
Никита Нестеров. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никита Нестеров. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что вопрос возвращения в московский клуб из НХЛ нападающего Михаила Григоренко («Коламбус») и защитника Никиты Нестерова («Калгари») на данный момент открыт.

Оба игрока выступали за ЦСКА до 2019 года, став вместе с клубом обладателями Кубка Гагарина. Контракты хоккеистов в НХЛ истекают летом.

«Мы всегда вели свою позицию на возвращение. Тем более они оба прошли с нами многое, поэтому вопрос открыт», — сказал Есмантович ТАСС.

Глава клуба высказался о возможном возвращении в клуб Валентина Зыкова из «Вегаса».

«Как тягач тянет самолет, так и мы его тянем в клуб. Он не решился вернуться, но мы ждем. Он закрылся и видит себя за рубежом», — отметил он.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11402321

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