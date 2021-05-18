ЦСКА хочет вернуть в команду Григоренко и Нестерова
14:15
Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что вопрос возвращения в московский клуб из НХЛ нападающего Михаила Григоренко («Коламбус») и защитника Никиты Нестерова («Калгари») на данный момент открыт.
Оба игрока выступали за ЦСКА до 2019 года, став вместе с клубом обладателями Кубка Гагарина. Контракты хоккеистов в НХЛ истекают летом.
«Мы всегда вели свою позицию на возвращение. Тем более они оба прошли с нами многое, поэтому вопрос открыт», — сказал Есмантович ТАСС.
Глава клуба высказался о возможном возвращении в клуб Валентина Зыкова из «Вегаса».
«Как тягач тянет самолет, так и мы его тянем в клуб. Он не решился вернуться, но мы ждем. Он закрылся и видит себя за рубежом», — отметил он.
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