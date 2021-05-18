Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Ак Барс» сделал квалификационное предложение Коваленко

14:18
Николай Коваленко. Фото photo.khl.ru
Николай Коваленко. Фото photo.khl.ru
Теги:

По информации «СЭ», «Ак Барс» сделал предложение о контракте форварду «Локомотива» Николаю Коваленко. Ярославцы могут в течение недели повторить его или отпустить игрока в Казань. Ранее «барсы» хотели обменять Коваленко у «Локомотива».

В прошлом сезоне 21-летний хоккеист провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 (6+6) очков. В 9 встречах плей-офф Коваленко отметился всего одной передачей.

(Михаил Зислис)

Читайте также

Главное о коронавирусе в России и мире на 18 мая: статистика и факты
Американский форвард прекращает выкладываться на льду, как выбьет все бонусы по контракту. Но он снова подписал контракт в КХЛ
Сборная России выиграла мужскую эстафету 4х100 метров вольным стилем на чемпионате Европы
«Зенит» ушел в отпуск до середины июня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд