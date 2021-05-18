«Ак Барс» сделал квалификационное предложение Коваленко
14:18
По информации «СЭ», «Ак Барс» сделал предложение о контракте форварду «Локомотива» Николаю Коваленко. Ярославцы могут в течение недели повторить его или отпустить игрока в Казань. Ранее «барсы» хотели обменять Коваленко у «Локомотива».
В прошлом сезоне 21-летний хоккеист провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 (6+6) очков. В 9 встречах плей-офф Коваленко отметился всего одной передачей.
(Михаил Зислис)
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