«Ак Барс» сделал квалификационное предложение Коваленко

По информации «СЭ», «Ак Барс» сделал предложение о контракте форварду «Локомотива» Николаю Коваленко. Ярославцы могут в течение недели повторить его или отпустить игрока в Казань. Ранее «барсы» хотели обменять Коваленко у «Локомотива».

В прошлом сезоне 21-летний хоккеист провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 (6+6) очков. В 9 встречах плей-офф Коваленко отметился всего одной передачей.

(Михаил Зислис)