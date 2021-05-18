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Гинтс Мейя вернулся в рижское «Динамо»

13:49
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Нападающий Гинтс Мейя подпсиал контракт с рижским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба 18 мая.

33-летний форвард начинал прошлый сезон в составе рижан, но потом уехал играть в австрийскую команды «Блэк Уингз».

Мейя провел почти всю свою карьеру в «Динамо». В КХЛ на его счету 529 матчей и 113 (45+58) набранных очков.

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