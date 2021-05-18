Гинтс Мейя вернулся в рижское «Динамо»

Нападающий Гинтс Мейя подпсиал контракт с рижским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба 18 мая.

Gints Meija sp?l?s DINAMO R?GA 14. sezonu ?



Gints Meija to play for DINAMO R?GA for the 14th season ?



Гинтc Мейя будет играть в «ДИНАМО РИГА» 14-ый сезон ?https://t.co/P3IQyaVfeV pic.twitter.com/oDs3U0Wz5k — Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) May 18, 2021

33-летний форвард начинал прошлый сезон в составе рижан, но потом уехал играть в австрийскую команды «Блэк Уингз».

Мейя провел почти всю свою карьеру в «Динамо». В КХЛ на его счету 529 матчей и 113 (45+58) набранных очков.