Гинтс Мейя вернулся в рижское «Динамо»
13:49
Нападающий Гинтс Мейя подпсиал контракт с рижским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба 18 мая.
33-летний форвард начинал прошлый сезон в составе рижан, но потом уехал играть в австрийскую команды «Блэк Уингз».
Мейя провел почти всю свою карьеру в «Динамо». В КХЛ на его счету 529 матчей и 113 (45+58) набранных очков.
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