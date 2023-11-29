Дубль Плотникова и три голевые передачи Уильямса помогли ЦСКА обыграть минское «Динамо»
ЦСКА дома обыграл минское «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 5:3.
Дублем за армейцев отметился Сергей Плотников. Еще по одной шайбе забросили Тахир Мингачев, Павел Карнаухов и Андрей Светлаков. На счету Колби Уильямса три голевые передачи.
За гостей отличились Андрей Стась, Вадим Мороз и Сэм Энес.
ЦСКА (42 очка) после 36 матчей занимает шестое место в Западной конференции. «Динамо» (34) идет восьмым на «Западе» после 35 игр.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Минск) — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)
Голы: Стась — 6 (бол., Энас, Керран), 9:41 — 0:1. Мингачев — 3 (Дыбленко, Уильямс), 16:04 — 1:1. Плотников — 7 (Светлаков), 16:37 — 2:1. Мороз — 7 (Горбунов, Калдис), 18:13 — 2:2. Карнаухов — 10 (Уильямс, Плотников), 20:08 — 3:2. Энас — 11 (Волков, Смирнов), 38:34 — 3:3. Плотников — 8 (Карнаухов), 39:57 — 4:3. Светлаков — 4 (Уильямс), 46:10 — 5:3.
Вратари: Федотов — Фергюсон.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 29 (8+11+10) — 33 (12+15+6).
Судьи: Бондарь, Гашилов.
29 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 5055 зрителей.
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