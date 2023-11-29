Денис Ян и Артур Каюмов подрались в матче «Торпедо» — «Локомотив»

В матче «Торпедо» — «Локомотив» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ произошла драка.

В третьем периоде форвард нижегородцев Денис Ян столкнулся с голкипером «Локомотива» Иваном Бочаровым. За своего вратаря заступился нападающий ярославцев Артур Каюмов, после чего между игроками случилась драка.

Обоих игроков удалили за драку на 5 минут.