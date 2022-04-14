ЦСКА всухую победил СКА в седьмом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина

ЦСКА на выезде победил СКА в седьмом матче серии финала плей-офф Западной конференции. Московский клуб выиграл со счетом 3:0.

Дубль оформил нападающий красно-синих Сергей Плотников. Он забил оба гола во втором периоде. Причем вторую шайбу судьи засчитали только после видеопросмотра.

Точку в матче поставил форвард москвичей Константин Окулов.

Таким образом, ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3. Московский клуб в четвертый раз подряд выходит в финал Кубка Гагарина.

Соперником ЦСКА станет «Металлург» из Магнитогорска. Напомним, что в 2019 году красно-синие выиграли Кубок Гагарина, а в прошлом сезоне проиграли «Авангарду».

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Седьмой матч

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Плотников — 4 (Панкратов), 23:38 — 0:1. Плотников — 5 (Слепышев), 37:51 — 0:2. Окулов — 5 (п.в.), 58:26 — 0:3.

Вратари: Юханссон (58:03) — Федотов.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 26 (10+9+7) — 21 (5+13+3).

Судьи: Гашилов, Оленин.

14 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12446 зрителей.

Счет в серии: 3-4.