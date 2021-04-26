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ЦСКА — «Авангард», Кубок Гагарина: смотреть трансляцию матча финала

17:30
ЦСКА на своем льду примет «Авангард» в шестом матче финала Кубка Гагарина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА на своем льду примет «Авангард» в шестом матче финала Кубка Гагарина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 26 апреля, состоится пятый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором ЦСКА на своем льду примет «Авангард». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Счет в серии равный, 2-2. «Ястребы» в прошлой игре обыграли соперника благодаря голу в меньшинстве, забитому в овертайме.

ЦСКА точно сыграет без нападающего Максима Шалунова, который был дисквалифицирован на один матч за удар в голову игрока соперника. На счету Шалунова в этом плей-офф 18 (12+6) баллов в 21 встрече.

Самые результативные игроки этого плей-офф — это нападающие ЦСКА Константин Окулов (20 очков, 6+14) и форвард «Авангарда» Сергей Толчинский, на счету которого 19 (5+14) баллов.

Следить за матчем ЦСКА — «Авангард» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Авангард»

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры