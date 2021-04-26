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«Нефтехимик» подписал новые контракты с четырьмя игроками

16:32
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«Нефтехимик» на официальном сайте 26 апреля объявил о подписании новых соглашений с четырьмя воспитанниками своей клубной системы.

Новые контракты подписаны с вратарем Артемом Евпаком, защитником Артуром Гусевым, а также нападающими Булатом Шамбазовым и Данилом Михайловым.

Прошедший чемпионат игроки провели в МХК «Реактор».

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-prodlil-kontrakt-s-svoimi-vospitannikami/

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