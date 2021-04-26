«Нефтехимик» подписал новые контракты с четырьмя игроками
16:32
«Нефтехимик» на официальном сайте 26 апреля объявил о подписании новых соглашений с четырьмя воспитанниками своей клубной системы.
Новые контракты подписаны с вратарем Артемом Евпаком, защитником Артуром Гусевым, а также нападающими Булатом Шамбазовым и Данилом Михайловым.
Прошедший чемпионат игроки провели в МХК «Реактор».
Дополнительная информация:
https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-prodlil-kontrakt-s-svoimi-vospitannikami/
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