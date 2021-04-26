«Нефтехимик» подписал новые контракты с четырьмя игроками

«Нефтехимик» на официальном сайте 26 апреля объявил о подписании новых соглашений с четырьмя воспитанниками своей клубной системы.

Новые контракты подписаны с вратарем Артемом Евпаком, защитником Артуром Гусевым, а также нападающими Булатом Шамбазовым и Данилом Михайловым.

Прошедший чемпионат игроки провели в МХК «Реактор».