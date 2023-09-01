Матч открытия нового сезона КХЛ, в котором ЦСКА сыграет против «Ак Барса», пройдет в пятницу, 1 сентября. Игра состоится на «ЦСКА Арене», начало — 19.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, начало в 18.00 мск.

Формальные события игры ЦСКА — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре «СЭ». Также на сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция матча открытия сезона КХЛ.

Победитель матча между чемпионом КХЛ ЦСКА и финалистом Кубка Гагарина «Ак Барсом» получит так называемый кубок открытия.

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что вратарь ЦСКА Иван Федотов сыграет в матче против «Ак Барса». Международная федерация хоккея наложила санкции на голкипера и чемпиона КХЛ за наличие у игрока двух контрактных соглашений. По решению ИИХФ, которое подтвердили ФХР и КХЛ, Федотов не сможет принимать участия в матчах КХЛ с 1 сентября 2023 по 1 января 2024 года.

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