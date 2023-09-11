В «Сочи» рассказали о возможности арендовать хоккеиста СКА Мичкова

Заместитель гендиректора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков рассказал, что руководство клуба всегда держит в уме возможности аренды игроков, в том числе и нападающего петербургского СКА Матвея Мичкова.

«Мы всегда держим в уме варианты усиления в виде аренды. Что касается Мичкова, то все зависит от СКА и самого Матвея, как он смотрит на это. Он знает, что мы будем рады, если он к нам вернется. В «Сочи» он показывал результативный и красивый хоккей. Вы знаете, что в его семье весной случилась трагедия, и, конечно, возвращение на побережье будет у него какое-то время ассоциироваться с потерей близкого человека. Как он и СКА посчитают нужным, так и будет. Сейчас у нас есть неиграющий состав, хорошая и качественная ротация», — приводит слова Бадюкова ТАСС.

В текущем сезоне КХЛ 18-летний Мичков принял участие в одном матче за СКА, в котором провел на льду 6 минут. В сезоне-2022/23 нападающий выступал на правах аренды за «Сочи» и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах в регулярном чемпионате КХЛ. На драфте НХЛ 2023 года «Филадельфия» выбрала Мичкова под общим седьмым номером.