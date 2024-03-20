Что творится в «Авангарде»? Live с Зислисом, Шевченко и Потаповым — в 14.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и наш эксперт Алексей Потапов обсудят последние события Кубка Гагарина — в 14.00 в эфире на YouTube-канале «СЭ Хоккейный».

Главные темы онлайна:

— «Авангард» поменял тренера прямо по ходу плей-офф;

— СКА, «Динамо» и «Спартак» — что с ними не так;

— в чем секрет команд Заварухиных;

— кто заменит Билялетдинова в Казани;

— почему Козлову дали еще один шанс в Уфе.