Чистяков привез Кубок Гагарина на могилу Тимура Файзутдинова

Защитник «Авангарда» Семен Чистяков, ставший обладателем Кубка Гагарина-2021 в составе «Авангарда», привез трофей на могилу Тимура Файзутдинова.

«Первым делом я приехал к тебе, друг. Ты хотел выиграть Кубок Харламова, а выиграл Кубок Гагарина. Спи спокойно, мой друг!» — написал Чистяков в Instagram.

Защитник санкт-петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался 16 марта в реанимации ярославской больницы. 19-летний хоккеист попал в реанимацию 13 марта, во время матча 1/8 финала плей-офф МХЛ против «Локо» (1:5). В игровой ситуации шайба попала ему в голову.