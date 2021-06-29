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Чистяков привез Кубок Гагарина на могилу Тимура Файзутдинова

20:30
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Защитник «Авангарда» Семен Чистяков, ставший обладателем Кубка Гагарина-2021 в составе «Авангарда», привез трофей на могилу Тимура Файзутдинова.

«Первым делом я приехал к тебе, друг. Ты хотел выиграть Кубок Харламова, а выиграл Кубок Гагарина. Спи спокойно, мой друг!» — написал Чистяков в Instagram.

Публикация от Semi Chistyakov (@chizi15)

Защитник санкт-петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался 16 марта в реанимации ярославской больницы. 19-летний хоккеист попал в реанимацию 13 марта, во время матча 1/8 финала плей-офф МХЛ против «Локо» (1:5). В игровой ситуации шайба попала ему в голову.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQtcSRlHq7C/

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