Нападающий Пинчук подписал контракт с минским «Динамо»

Нападающий Виталий Пинчук подписал контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с белорусским форвардом носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

Пинчук стал лучшим молодым игроком белорусской Экстралиги по итогам сезона-2020/2021. В минувшем чемпионате нападающий провел за жлобинский «Металлург» 38 матчей и набрал 25 (10+15) очков.

Ранее Виталий Пинчук уже играл в Континентальной хоккейной лиге. В сезоне-2020/2021 форвард провел за минское «Динамо» шесть матчей.