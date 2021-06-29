Нападающий Пинчук подписал контракт с минским «Динамо»
22:34
Нападающий Виталий Пинчук подписал контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с белорусским форвардом носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.
Пинчук стал лучшим молодым игроком белорусской Экстралиги по итогам сезона-2020/2021. В минувшем чемпионате нападающий провел за жлобинский «Металлург» 38 матчей и набрал 25 (10+15) очков.
Ранее Виталий Пинчук уже играл в Континентальной хоккейной лиге. В сезоне-2020/2021 форвард провел за минское «Динамо» шесть матчей.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/sostav-minskogo-dinamo-popolnil-vitaliy-pinchuk/
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