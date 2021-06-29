Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Нападающий Пинчук подписал контракт с минским «Динамо»

22:34
Теги:

Нападающий Виталий Пинчук подписал контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с белорусским форвардом носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

Пинчук стал лучшим молодым игроком белорусской Экстралиги по итогам сезона-2020/2021. В минувшем чемпионате нападающий провел за жлобинский «Металлург» 38 матчей и набрал 25 (10+15) очков.

Ранее Виталий Пинчук уже играл в Континентальной хоккейной лиге. В сезоне-2020/2021 форвард провел за минское «Динамо» шесть матчей.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/sostav-minskogo-dinamo-popolnil-vitaliy-pinchuk/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Первый тайм матча Швеция — Украина не сыгран полностью. Что творят судьи на Евро?
Британские солдаты высмеяли обеды в украинской столовой на учениях
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения — гадание
Су-24 и Су-30 заставили фрегат Evertsen изменить курс в Черном море
vs
0
Офсайд