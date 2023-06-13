Русский чех Яшкин — об отношении к нему в Чехии: «Журналисты сообщают о КХЛ только то, что им выгодно»
Лучший бомбардир и самый ценный игрок прошедшего сезона КХЛ Дмитрий Яшкин в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о том, что думают о чешских игроках, выступающих в КХЛ, в этой стране, и объяснил, почему его не зовут в сборную.
— Как к вам относятся в Чехии после выбора в пользу КХЛ, звонят ли журналисты?
— Журналисты решили сообщать о происходящем в КХЛ только то, что им выгодно и можно использовать в свою пользу. Сначала написали про мой переход в СКА, и потом полгода была тишина. В следующий раз вспомнили, когда мы сыграли в камуфляжных свитерах в День защитника Отечества. Вот и все новости про меня за целый сезон. Очень странно. Хотя знаю, что многим людям это интересно.
Мне часто пишут ребята, играющие в Чехии, Швейцарии, и спрашивают о ситуации — вроде не нужен ли кому-то в КХЛ вратарь или защитник. Я уверен, что многие чешские хоккеисты хотели бы обратно вернуться в Россию. Но в следующем году чемпионат мира будет в Праге. Многим хочется сыграть дома. Последний турнир изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге. Мне очень обидно, что так все сложилось и не получилось сыграть. Надеюсь, что-то изменится до следующего чемпионата мира и у меня появится возможность выступить за сборную Чехии. К сожалению, этот вопрос находится не в моих руках.
— Функционеры из национальной команды интересуются вашими делами?
— Перед чемпионатом мира кто-то из тренеров спрашивал высшее начальство о том, изменилась ли позиция. Но все осталось по-прежнему — никого из КХЛ не вызывают. Никто из сборной мне не звонил и никакого общения нет, хотя с генеральным менеджером команды Мартином Гавлатом мы вместе играли в «Сент-Луисе». С ним легко нашли бы общий язык. Но звонить и спрашивать меня, как дела, в нынешней ситуации ему не было смысла.
— Вам в Чехии ставили в вину игру в КХЛ?
— У каждого в связи со всеми известными обстоятельствами свой взгляд на происходящее. Это даже не стоит обсуждать.
В последний раз Яшкин выступал за сборную Чехии в 2020 году на «Кубке Первого канала».
|Западная конференция
|И
|В
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|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3