Яшкин о Романе Ротенберге: «Он — мотиватор. Время покажет, сможет ли он вырасти в тренера-победителя»
Лучший бомбардир и самый ценный игрок прошедшего сезона КХЛ Дмитрий Яшкин, перешедший из СКА в «Ак Барс», в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о стиле работы главного тренера невских армейцев.
— Ходит слух, что в раздевалке СКА вы брали слишком много на себя и части игроков это не нравилось.
— Это абсурд. Если что-то случалось, я старался любому из ребят помочь, наладить отношения. Странно слышать такое. Со всеми ребятами я остался в отличных отношениях. Недавно общался со многими, поскольку сейчас нахожусь в Москве.
— Капитан и должен больше остальных общаться с тренером.
— Да, я тоже так считаю.
— Роман Ротенберг — самый эмоциональный тренер в вашей карьере?
— Я бы так не сказал, поскольку у меня было много эмоциональных тренеров за карьеру. Роман Борисович — мотиватор. При этом он ведет себя достаточно эмоционально. Ротенберг внимательно присматривается к происходящему в НХЛ, ведь у нас календарь игр уже приближается к тому, что мы видим в Америке. Тренировочного процесса как такового в СКА по ходу сезона было мало из-за тяжелого календаря — больше времени уделяли теории и восстановлению. Любому игроку этот подход понравится. Если сравнивать, например, Владимира Васильевича Крикунова и Романа Борисовича, то разница между ними ощутимая. В «Динамо» нам теории давали гораздо больше. Но раньше и график игр был другим.
— Может ли Ротенберг вырасти в тренера-победителя?
— Время покажет.
Роман Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Под его руководством команда два раза подряд вышла в финал Западной конференции Кубка Гагарина, в обоих случаях клуб из Санкт-Петербурга проигрывал ЦСКА.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3