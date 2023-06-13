«Динамо» подписало контракты с четырьмя хоккеистами
Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о подписании контрактов с четырьмя игроками.
Квалификационное предложение клуба принял 22-летний нападающий Петр Яковлев. Соглашение рассчитано на два года и носит двусторонний характер.
В качестве неограниченно свободного агента двусторонний контракт на один сезон подписал 23-летний форвард Данил Гизатуллин.
В систему бело-голубых также переходит белорусский защитник Юрий Каратай. 18-летний игрок юниорской сборной Беларуси в новом сезоне будет выступать за МХК «Динамо» Москва. Соглашение рассчитано на два года и носит трехсторонний характер.
Пробный контракт подписал нападающий 2003 года рождения Евгений Густомесов. Игрок примет участие в лагере развития, после чего пройдет предсезонную подготовку в расположении одной из команд системы московского «Динамо».
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3