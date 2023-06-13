«Динамо» подписало контракты с четырьмя хоккеистами

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о подписании контрактов с четырьмя игроками.

Квалификационное предложение клуба принял 22-летний нападающий Петр Яковлев. Соглашение рассчитано на два года и носит двусторонний характер.

В качестве неограниченно свободного агента двусторонний контракт на один сезон подписал 23-летний форвард Данил Гизатуллин.

В систему бело-голубых также переходит белорусский защитник Юрий Каратай. 18-летний игрок юниорской сборной Беларуси в новом сезоне будет выступать за МХК «Динамо» Москва. Соглашение рассчитано на два года и носит трехсторонний характер.

Пробный контракт подписал нападающий 2003 года рождения Евгений Густомесов. Игрок примет участие в лагере развития, после чего пройдет предсезонную подготовку в расположении одной из команд системы московского «Динамо».