Форвард ЦСКА Карнаухов назвал фанатов клуба фактором победы в финале Кубка Гагарина

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов ответил на вопросы «СЭ» после седьмого матча финала Кубка Гагарина против «Металлурга» (4:1, 4-3). Армейцы во второй раз выиграли главный трофей КХЛ.

— Хотелось бы поблагодарить фанатов, поэтому что это и их победа тоже. Они всегда были рядом, это ощущалось и помогало, — сказал Карнаухов «СЭ».

— Что чувствуете сейчас?

— Что выполнили свою работу достойно и проделали ее с высоко поднятой головой.

— Насколько сложно было играть против настолько креативной команды, как «Магнитка»?

— Сами видели, семь матчей, 1-3 проигрывали, хорошая команда, достойная уважения.

— Это лучший финал в истории КХЛ?

— Сравнивать не буду. Но это, конечно, достойный финал.