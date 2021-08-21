Бывший тренер вратарей сборной России и СКА рассказал о давлении руководства во время работы

Тренер вратарей Рашит Давыдов попросил не искать в его уходе из СКА и национальной команды подтекстов и скандалов.

— Недавно Ярослав Аскаров в разговоре с коллегами из Sport24 сказал, что был шокирован и расстроен вашим уходом из СКА.

— Всегда приятно, когда ребята, с которыми я занимался, публично или в частном порядке высоко оценивают нашу совместную работу. Это касается не только Ярослава. Но в моем расставании со СКА и сборной России не стоит искать каких-то подтекстов и тем более скандалов. У меня действительно были серьезные проблемы со здоровьем перед чемпионатом мира — дико скакало давление. Работа на два фронта без перерывов на протяжении нескольких лет сказалась. Продолжать в таком же темпе в олимпийский сезон мне было бы очень трудно. Я благодарен руководству петербургского клуба и национальной команды, пошедшему мне навстречу. Возможность столько поработать на высоком уровне и оказанное доверие очень ценю. Золото Олимпиады в Пхенчхане — воспоминание на всю жизнь.

Слава богу, сейчас мое здоровье в порядке.

— В кулуарах много говорится о том, что руководство оказывает влияние на все внутренние процессы. Может, вы устали от этого давления?

— Общаясь с коллегами из других клубов, понимаешь, что ситуация везде приблизительно одинаковая. Руководство переживает за результат и старается помочь всем, чем может. Это неудивительно. Особенно в командах, ставящих задачу выиграть первое место. Там по-другому быть не может. Понятно, что у разных людей взгляды на какие-то моменты могут расходиться. Это нормально, когда есть альтернативные мнения. Но за годы работы в клубах и сборной я воспринимаю такие ситуации нормально. Мой уход совершенно не связан с каким-либо давлением сверху. Все имеет свой конец и свое начало.

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