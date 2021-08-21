Рашит Давыдов рассказал о проблемах адаптации Аскарова во взрослом хоккее

Тренер вратарей Рашит Давыдов, много лет работавший в московском «Динамо», СКА и национальной сборной России, поделился своим видением развития карьеры 19-летнего вратаря Ярослава Аскарова.

— Ярослав поднял планку ожиданий в достаточно раннем возрасте, — сказал Давыдов. — Именно яркий и мощный старт в КХЛ в виде трех матчей подтолкнул руководство «Нэшвилла» выбрать Аскарова в первом раунде. На следующий же день после драфта тренеры вратарей «Нэшвилла» связались со мной и стали интересоваться моим мнением по ряду вопросов относительно нюансов игры Ярослава. Просто удачно выстрелить на взрослом уровне — одно дело. В таком возрасте сложнее подтвердить это дальше. Аскаров потом качественно и четко отыграл все три матча на Кубке Карьяла. Более того, сделал он это уже после того, как переболел ковидом.

В феврале Ярослав также солидно провел свой матч на Шведском этапе Евротура. Для меня именно все эти игры на взрослом уровне были показателем его уровня готовности и потенциала в целом.

— Чего же ему не хватает для дальнейшего роста?

— Серьезной практики на уровне КХЛ. Можно сколько угодно тренироваться по самым лучшим методикам, но узнать их эффективность реально только в настоящем деле. В идеальном мире в предстоящем сезоне за СКА играл бы дуэт Самонов — Аскаров.

Как вариант, можно было отпустить Ярослава на год в аренду в другой клуб КХЛ. Это всего лишь мои мысли вслух, но это компетенция других людей.

Оценивать рост молодого вратаря, на мой взгляд, надо в играх на взрослом уровне и не торопиться делать выводы, отталкиваясь от уровня МХЛ. Дайте ему время, чтобы дозреть, как это в свое время сделал Василевский.

— Аскарову всего 19 лет, он уже не может развиваться в ВХЛ и МХЛ?

— В лучшем случае будет набор игрового опыта, но в развитии — это топтание на месте. После того как ты убедился, что можешь успешно выступать на уровне КХЛ, выступление в лиге ниже уровнем, если речь не идет об одном-двух матчах для набора формы, уверенности в себе не придаст. Наоборот, бьет по психологии. После КХЛ ехать в МХЛ — всегда стресс. Там совсем другая игра.

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