Сушинский: «Жамнов не пойдет в клуб, как Карпин. В хоккее это невозможно»

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский ответил на вопрос о том, может ли главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов возглавить какой-нибудь клуб КХЛ.

«Считаю, что это невозможно, — приводит слова Сушинского Betonmobile.ru. — Жамнов в первую очередь мотиватор, но ведь нужен и тот, кто будет ставить систему, проводить тренировочный процесс. А кто у него в национальной команде этим занимается? Правильно, Кудашов! А ведь он и так работает главным тренером в «Динамо», поэтому вряд ли пойдет за Алексеем в какой-то клуб».

По его мнению, сам по себе мотиватор ничего не сможет добиться в команде.

«К примеру, Хартли в «Авангарде» тоже мотиватор, но ведь у него есть Клутье, который ставит систему, Курьянов, который работает с большинством, Рябыкин, который занимается защитниками. И Хартли в их работу не лезет — он ставит общую картину. Вспомните, у Быкова был Захаркин, у Знарка — Витолиньш. Так что Жамнов не пойдет в клуб, как Карпин. В хоккее это невозможно», — сказал он.

Напомним, что главный тренер сборной России Валерий Карпин также возглавляет «Ростов».

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине сборная России под руководством Жамнова проиграла в финале команде Финляндии со счетом 1:2.