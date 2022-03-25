Сушинский: «Жамнов не пойдет в клуб, как Карпин. В хоккее это невозможно»
Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский ответил на вопрос о том, может ли главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов возглавить какой-нибудь клуб КХЛ.
«Считаю, что это невозможно, — приводит слова Сушинского Betonmobile.ru. — Жамнов в первую очередь мотиватор, но ведь нужен и тот, кто будет ставить систему, проводить тренировочный процесс. А кто у него в национальной команде этим занимается? Правильно, Кудашов! А ведь он и так работает главным тренером в «Динамо», поэтому вряд ли пойдет за Алексеем в какой-то клуб».
По его мнению, сам по себе мотиватор ничего не сможет добиться в команде.
«К примеру, Хартли в «Авангарде» тоже мотиватор, но ведь у него есть Клутье, который ставит систему, Курьянов, который работает с большинством, Рябыкин, который занимается защитниками. И Хартли в их работу не лезет — он ставит общую картину. Вспомните, у Быкова был Захаркин, у Знарка — Витолиньш. Так что Жамнов не пойдет в клуб, как Карпин. В хоккее это невозможно», — сказал он.
Напомним, что главный тренер сборной России Валерий Карпин также возглавляет «Ростов».
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине сборная России под руководством Жамнова проиграла в финале команде Финляндии со счетом 1:2.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|3 - 1
|
Металлург - Авангард
|2 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|2 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|25.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -