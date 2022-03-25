Нападающий Александр Горшков может перейти в «Витязь»

Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Горшков может подписать контракт с «Витязем». 22 марта «Амур» по обоюдному согласию расторг контракт с форвардом.

31-летний хоккеист стал лучшим бомбардиром и снайпером «Тигров» в этом сезоне, показав свою лучшую результативность в составе «Амура» — 25 очков (12+13).