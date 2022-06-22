Хохряков: «Думаю, легионеры «Салавата Юлаева» пожалели, что уехали во время плей-офф»

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Петр Хохряков прокомментировал ситуацию, когда во время плей-офф все легионеры уфимского клуба покинули расположение команды.

— Многие говорят, что Томи Лямся поступил как настоящий мужчина, потому что не бросил команду в плей-офф.

— Он поступил очень круто, что не бросил команду и остался до конца. Лямся обратился к игрокам и сказал, что останется, несмотря на ситуацию в России и Финляндии, что не уедет, пока не выполнит свою работу, — цитирует Хохрякова «РБ Спорт».

— Как в команде отнеслись к решению легионеров покинуть «Салават» во время плей-офф?

— Отнеслись с пониманием. Перед тем, как уехать, они выступили перед командой. Сказали, что не хотят уезжать, но так складываются обстоятельства, и что на них оказывается давление. Думаю, потом они пожалели, что уехали, потому что в других командах многие иностранцы остались и спокойно доиграли плей-офф до конца. Хотя ребята продолжали поддерживать нас, писали после матчей, поздравляли с победами.

— Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов очень резко высказался насчет легионеров команды и сказал, что этим игрокам не стоит больше разрешать выступать в КХЛ.

— Я не читал его высказывания. Иностранцев можно понять. Они приняли такое решение в непростой ситуации, во время плей-офф. С нашей стороны это выглядит так, будто они кинули команду, но с их стороны все по-другому. У каждого своя правда. Поэтому не стоит кого-то обвинять.