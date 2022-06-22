Руководство «Динамо» провело встречу с советом ветеранов хоккейного клуба

В офисе московского «Динамо» состоялась встреча ветеранов с руководством клуба, сообщает сайт бело-голубых.

На встрече присутствовали легендарные игроки московского «Динамо», а также генеральный директор Клуба Николай Кошкин. Прославленные динамовцы, среди которых были Александр Мальцев, Виталий Давыдов, Станислав Петухов, Михаил Титов и многие другие, обсудили с руководителем «Динамо» различные вопросы.

Одной из тем стало взаимодействие ветеранов и академии «Динамо» им. Аркадия Чернышва. Ветераны выступили с предложениями относительно работы вертикали клуба, в целях улучшения е эффективности. Договорились о проведении встреч с игроками и тренерским штабом команды КХЛ, в ходе которых смогут поделиться своим опытом. После окончания официальной части состоялось неформальное общение прославленных и легендарных динамовцев.

«Ветеранское движение московского «Динамо» на протяжении многих лет является ведущей организацией по работе и поддержке прославленных динамовцев. Мы планируем продолжать работу в этом направлении и привлекать еще больше ресурсов для поддержки наших Ветеранов. Идеология нашего Клуба всегда строилась на преемственности и связи поколений между юными динамовцами, которые только приходят в школу, действующими игроками команд МХЛ, КХЛ и Легендами, которые добивались результатов на внутренней и международной арене в разные годы. Без прошлого — нет будущего. Первостепенная задача — это разработка прозрачной и адресной системы материальной поддержки динамовских Ветеранов. Очень рад, что сегодняшняя встреча прошла в теплой и, можно сказать, домашней атмосфере», — отметил генеральный директор «Динамо» Николай Кошкин.