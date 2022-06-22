Заслуженный тренер России Новиков положительно оценил идею запустить лигу хоккея «3 на 3»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков отреагировал на решение ФХР запустить лигу хоккея «3 на 3».

«ФХР и КХЛ сделали очень интересный шаг и решили развивать тему хоккея «3 на 3». Будучи тренером, я тоже использовал это в своей работе. «3 на 3» — полезное упражнение. Все новое — хорошо забытое старое, это «спартаковская» игра. Очень здорово, что решили такую тему раскручивать. Это важная ступень для подготовки игроков в КХЛ, она способствует развитию хоккеистов», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

25 июня в Балашихе пройдет турнир по хоккею «3 на 3» среди профессионалов под эгидой ФХР, в котором примут участие действующие игроки КХЛ и НХЛ.