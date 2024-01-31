31 января ЦСКА на своем льду в Москве встретится с нижегородским «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния ЦСКА — «Торпедо» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Игру также покажут по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Торпедо» можно в матч-центре «СЭ».

ЦСКА тренера Сергея Федорова занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 63 баллами после 56 матчей. Нижегородский коллектив под руководством Игоря Ларионова набрал 68 очков после 56 встреч, располагаясь на пятой строчке на Западе.

В последний раз команды встречались 21 января. Тогда «Торпедо» в овертайме обыграло ЦСКА со счетом 2:1 ОТ.

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