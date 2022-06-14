Бывший блогер Никита Попугаев возобновил хоккейную карьеру и подписал пробный контракт с «Амуром»

Нападающий Никита Попугаев возобновил карьеру хоккеиста. Он подписал пробный контракт с «Амуром», сообщает пресс-служба клуба.

Осенью 2021 года экс-нападающий ЦСКА и «Динамо» объявил, что будет пранк-блогером.

Этой весной 23-летний Попугаев заявил о своем желании вернуться в хоккей.

За «Амур» Попугаев уже выступал в сезоне-2018/19 и забросил 1 шайбу в 36 матчах регулярного чемпионата.