«Барыс» продлил контракт с нападающим Асетовым на два года

«Барыс» объявил о продлении контракта с нападающим Алиханом Асетовым.

Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, соглашение с 25-летним игроком рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 10 (4+6) очков в 34 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Также он сыграл 2 матча в Кубке Гагарина.

Асетов принял участие в чемпионате мира 2022 года в составе сборной Казахстана и набрал 3 (1+2) очка в 7 матчах турнира.