Нападающий Зак Митчелл стал игроков «Витязя»

Нападающий Зак Митчелл подписал контракт с «Витязем», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Минувший сезон Митчелл провел в швейцарском клубе «Рапперсвилль» — 26 (12+14) очков в 57 матчах.

При этом нападающий уже имеет опыт выступления в КХЛ. Он защищал цвета рижского и минского «Динамо» и «Нефтехимика».