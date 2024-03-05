Быков: «Ак Барс» — опытная команда и боец, нельзя их сбрасывать со счетов»

Экс-тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об игре «Ак Барса» в матчах серии первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом».

В понедельник, 4 марта, казанцы потерпели выездное поражение от своего соперника в Екатеринбурге — 1:3. Команда Зинэтулы Билялетдинова уступает в серии со счетом 0-3.

«Ак Барс» — опытная команда и боец, нельзя их сбрасывать со счетов. Сделают ли камбэк? Зависит от психологического настроя команды и их веры в борьбе за Кубок Гагарина. Видимо, «Автомобилист» нацелен на серьезные задачи в этом году. Тем интересен плей-офф, что команды могут вести 3-0 и проиграть 3-4», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

Четвертый матч серии между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» пройдет 6 марта в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 мск.