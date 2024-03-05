«Торпедо» встретится со СКА в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ во вторник, 5 марта. Матч пройдет во дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Торпедо» — СКА можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ», а также следить за игрой можно на КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Встречи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Нижнего Новгорода смогут следить за матчем на телеканале «НН 24». А для жителей Санкт-Петербурга трансляция будет доступна на телеканале «78».

Счет в серии — 1:1. Первая игра завершилась со счетом — 5:2 в пользу команды Игоря Ларионова. Во втором матче в овертайме победу одержал клуб из Санкт-Петербурга — 3:2.

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