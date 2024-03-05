«Авангард» в третий раз обыграл «Ладу» и теперь в победе от выхода во второй раунд Кубка Гагарина

«Авангард» в третий раз обыграл «Ладу» в Кубке Гагарина

«Авангард» на выезде победил «Ладу» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:1.

Дубль за омичей оформил Рид Буше. Американец также отдал голевую передачу. Еще одну шайбу забросил Валентин Пьянов. Единственный гол хозяев на счету Доната Стальнова.

«Авангард» выиграл третий матч серии кряду (3-0) и находится в одной победе от выхода во второй раунд Кубка Гагарина.

Следующий матч серии пройдет в Тольятти 7 марта. Начало — в 18.00 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Буше — 2, 0:22 — 0:1. Пьянов — 1 (бол., Буше, Шарипзянов), 20:39 — 0:2. Стальнов — 1 (Семин, Алтыбармакян), 30:37 — 1:2. Буше — 3 (бол., Ткачев, Чистяков), 45:24 — 1:3.

Вратари: Подъяпольский (58:10) — Хомченко.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 23 (10+11+2) — 29 (11+10+8).

Судьи: Раводин, Раминг.

5 марта. Тольятти. Лада Арена.

Счет в серии: 0-3