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«Авангард» в третий раз обыграл «Ладу» и теперь в победе от выхода во второй раунд Кубка Гагарина

«Авангард» в третий раз обыграл «Ладу» в Кубке Гагарина
Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лада» — «Авангард».
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» на выезде победил «Ладу» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:1.

Дубль за омичей оформил Рид Буше. Американец также отдал голевую передачу. Еще одну шайбу забросил Валентин Пьянов. Единственный гол хозяев на счету Доната Стальнова.

«Авангард» выиграл третий матч серии кряду (3-0) и находится в одной победе от выхода во второй раунд Кубка Гагарина.

Следующий матч серии пройдет в Тольятти 7 марта. Начало — в 18.00 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Лада» (Тольятти) «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Буше — 2, 0:22 — 0:1. Пьянов — 1 (бол., Буше, Шарипзянов), 20:39 — 0:2. Стальнов — 1 (Семин, Алтыбармакян), 30:37 — 1:2. Буше — 3 (бол., Ткачев, Чистяков), 45:24 — 1:3.

Вратари: Подъяпольский (58:10) — Хомченко.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 23 (10+11+2) — 29 (11+10+8).

Судьи: Раводин, Раминг.

5 марта. Тольятти. Лада Арена.

Счет в серии: 0-3

Источник: Сетка плей-офф Кубка Гагарина
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Лада
Кубок Гагарина
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Кубок Гагарина: «Авангард» обыграл «Ладу», «Торпедо» — СКА. Расписание 5 марта
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
2 - 1
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
5. Металлург Мг - Амур
0 - 0
2 - 1
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
1 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
5. СКА - Торпедо
0 - 0
1 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
2 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
2 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
3 - 0
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
0 - 0
3 - 0
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 3
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 3
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
2 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
5. Спартак - Северсталь
0 - 0
2 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
2 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
5. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
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0 - 0
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Амур – Металлург Мг
 2 : 3
5.03 18:00
Лада – Авангард
 1 : 3
5.03 19:30
Торпедо – СКА
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