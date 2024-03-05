«Авангард» в третий раз обыграл «Ладу» и теперь в победе от выхода во второй раунд Кубка Гагарина
«Авангард» на выезде победил «Ладу» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:1.
Дубль за омичей оформил Рид Буше. Американец также отдал голевую передачу. Еще одну шайбу забросил Валентин Пьянов. Единственный гол хозяев на счету Доната Стальнова.
«Авангард» выиграл третий матч серии кряду (3-0) и находится в одной победе от выхода во второй раунд Кубка Гагарина.
Следующий матч серии пройдет в Тольятти 7 марта. Начало — в 18.00 по московскому времени.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч
«Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Буше — 2, 0:22 — 0:1. Пьянов — 1 (бол., Буше, Шарипзянов), 20:39 — 0:2. Стальнов — 1 (Семин, Алтыбармакян), 30:37 — 1:2. Буше — 3 (бол., Ткачев, Чистяков), 45:24 — 1:3.
Вратари: Подъяпольский (58:10) — Хомченко.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 23 (10+11+2) — 29 (11+10+8).
Судьи: Раводин, Раминг.
5 марта. Тольятти. Лада Арена.
Счет в серии: 0-3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 1
|
СКА - Торпедо
|1 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 3
|0 - 3
|
Спартак - Северсталь
|2 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|1 - 2
|5.03
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|2 : 3
|5.03
|18:00
|
Лада – Авангард
|1 : 3
|5.03
|19:30
|
Торпедо – СКА
|- : -