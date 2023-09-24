Защитник «Авангарда» Бойков заработает 40 миллионов за два года

«Авангард» выменял у московского «Динамо» права на защитника Сергея Бойкова за денежную компенсацию.

Игрок заключил с омским клубом двухлетний контракт. По информации «СЭ», зарплата Бойкова в нынешнем сезоне составит 15 миллионов рублей, в следующем — 25 миллионов.

В сезоне-2022/23 Бойков сделал 5 голевых передач в 48 матчах за «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.