"Буду тренироваться больше и лучше". Коварж - о продлении контракта с "Автомобилистом"

Вратарь "Автомобилиста" Якуб Коварж признался, что был счастлив продлить контракт с клубом. Новое соглашение с 30-летним чехом рассчитано еще на два года.

- Мне тяжело описать то, как сильно я счастлив остаться в "Автомобилисте" еще на 2 года. Лучший сезон в истории клуба подошел к концу - было круто. Я буду тренироваться больше и лучше, чтобы в новом сезоне быть еще сильнее. Мы не прощаемся, - приводит слова Коваржа официальный Инстаграм "Автомобилиста".

Напомним, в текущем сезоне Коварж провел 59 матчей за "Автомобилист", в которых пропустил 105 шайб.

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