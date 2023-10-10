Браташ объяснил поражение «Лады» в матче с «Амуром»
Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (0:3) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«Ключевыми стали моменты, когда соперник нам забил голы. Я недоволен, как можно быть довольным, если мы проиграли 0:3? Недоволен, расстроен, но буду объективен — сил у ребят оставалось все меньше и меньше. Победная серия потребовала от ребят игры на пределы возможностей, поэтому я и боялся этой поездки — нам все же не хватило того заряда и тех сил, которые позволяли нам выгрызать очки раньше», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.
«Лада» идет на 4-м месте в турнирной таблице «Востока», набрав 20 очков за 18 матчей. «Амур» располагается на 8-й позиции (16 очков в 15 встречах).
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|Металлург Мг
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|Ак Барс
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|11
|5
|23
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|Автомобилист
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|10
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|Лада
|18
|8
|10
|20
|5
|Трактор
|17
|8
|9
|18
|6
|Сал. Юлаев
|15
|8
|7
|16
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|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|8
|Амур
|15
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|Авангард
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|7
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|5
|10
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|12
|Нефтехимик
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|16
|12
|4
|25
|2
|Торпедо
|16
|11
|5
|23
|3
|Спартак
|17
|10
|7
|22
|4
|Динамо М
|16
|11
|5
|22
|5
|Сочи
|16
|10
|6
|21
|6
|ЦСКА
|16
|8
|8
|17
|7
|СКА
|15
|8
|7
|16
|8
|Северсталь
|15
|7
|8
|16
|9
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|10
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|11
|Витязь
|16
|4
|12
|9
Результаты / календарь
30.09
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14.10
15.10
|10.10
|12:00
|
Амур – Лада
|3 : 0
|10.10
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|0 : 3
|10.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -
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