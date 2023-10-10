Браташ объяснил поражение «Лады» в матче с «Амуром»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (0:3) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Ключевыми стали моменты, когда соперник нам забил голы. Я недоволен, как можно быть довольным, если мы проиграли 0:3? Недоволен, расстроен, но буду объективен — сил у ребят оставалось все меньше и меньше. Победная серия потребовала от ребят игры на пределы возможностей, поэтому я и боялся этой поездки — нам все же не хватило того заряда и тех сил, которые позволяли нам выгрызать очки раньше», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Лада» идет на 4-м месте в турнирной таблице «Востока», набрав 20 очков за 18 матчей. «Амур» располагается на 8-й позиции (16 очков в 15 встречах).