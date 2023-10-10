«Адмирал» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» и «Ак Барс» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла 10 октября во Владивостоке. Гости победили со счетом 3:0.

Видео лучших моментов матча «Адмирал» — «Ак Барс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У победителей отличились Вадим Шипачев, Никита Дыняк и Никита Лямкин.

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