«Адмирал» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ
«Адмирал» и «Ак Барс» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла 10 октября во Владивостоке. Гости победили со счетом 3:0.
Видео лучших моментов матча «Адмирал» — «Ак Барс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
У победителей отличились Вадим Шипачев, Никита Дыняк и Никита Лямкин.
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15.10
|10.10
|12:00
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Амур – Лада
|3 : 0
|10.10
|12:30
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Адмирал – Ак Барс
|0 : 3
|10.10
|17:00
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Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -
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